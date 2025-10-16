Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
Porsche vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach der Ernennung eines neuen Vorstandschefs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Ankündigung, dass ein neuer Porsche-Chef nur noch Vorstandschef für den Sportwagenbauer sein und keine Doppelrolle als Chef von Porsche und Volkswagen innehaben werde, sei hinlänglich erwartet worden, schrieb Tom Narayan am Freitag. Mit Michael Leiters habe man eine Führungskraft mit Erfahrung bei McLaren, Ferrari und zuvor auch schon Porsche berufen, dies sei eine weise Entscheidung./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
42.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.29%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
42.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.34%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
18:53
|EQS-News: Dr. Michael Leiters will become CEO of Porsche AG on January 1, 2026 (EQS Group)
|
18:53
|EQS-News: Dr. Michael Leiters wird zum 1. Januar 2026 Vorstandsvorsitzender der Porsche AG (EQS Group)
|
17:58