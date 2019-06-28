Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

9.37
CHF
0.12
CHF
1.30 %
28.06.2019
SWX
AIXTRON SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach Eckdaten zum dritten Quartal und einer Prognosesenkung auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Umsatz und insbesondere die Bruttomarge des Anlagenbauers hätten enttäuscht, schrieb Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Laut dem Unternehmen ist der Geschäftsbereich Optoelektronik weiterhin der gesündeste. Insofern geht der Experte davon aus, dass die schwache Geschäftsentwicklung auf den Rest des Unternehmens verteilt ist./rob/la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
14.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
12.98 € 		Abst. Kursziel*:
7.90%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
12.97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.94%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIXTRON SE

Analysen zu AIXTRON SE

18:30 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
16:11 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
10.10.25 AIXTRON Hold Warburg Research
08.10.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
