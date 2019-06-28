AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach Eckdaten zum dritten Quartal und einer Prognosesenkung auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Umsatz und insbesondere die Bruttomarge des Anlagenbauers hätten enttäuscht, schrieb Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Laut dem Unternehmen ist der Geschäftsbereich Optoelektronik weiterhin der gesündeste. Insofern geht der Experte davon aus, dass die schwache Geschäftsentwicklung auf den Rest des Unternehmens verteilt ist./rob/la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12.98 €
|
Abst. Kursziel*:
7.90%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12.97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.94%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
AIXTRON SE
9.37
1.30%
