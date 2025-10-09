Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Flugpreise seien in der Sommersaison auf ihrem hohen Niveau geblieben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den europäischen Fluggesellschaften. Bei Ryanair dürften sie vorerst weiter steigen, während er bei den anderen Fluggesellschaften moderate Rückgänge erwarte. Die IAG-Aktie bleibt sein "Top Pick"./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
25.21 €
|
Abst. Kursziel*:
11.07%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
25.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.02%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
30.09.25
|Wie Experten die Ryanair-Aktie im September einstuften (finanzen.net)
|
22.09.25
|Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. in Rot: Hackerangriffe auf Flughäfen belasten (Dow Jones)
|
31.08.25
|August 2025: Analysten sehen Potenzial bei Ryanair-Aktie (finanzen.net)
|
15.08.25
|Ryanair-Aktie stabil: Bodenpersonal in Spanien streikt (AWP)
|
31.07.25
|So stuften die Analysten die Ryanair-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ryanair-Aktie hebt ab und erzielt Rekordhoch: Ryanair verdoppelt wegen höheren Ticketpreisen Quartalsgewinn (AWP)
|
21.07.25
|Ryanair könnte Annahme von Boeing-Maschinen wegen Zöllen verzögern (Dow Jones)
|
21.07.25
|Teurere Tickets verdoppeln Gewinn von Ryanair - Aktie auf Rekordhoch (AWP)
Analysen zu Ryanair
|13:54
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
