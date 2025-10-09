Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ryanair Aktie

25.45
EUR
0.09
EUR
0.35 %
14:44:54
BMN
09.10.2025 13:54:18

Ryanair Outperform

Ryanair
25.45 EUR 0.35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Flugpreise seien in der Sommersaison auf ihrem hohen Niveau geblieben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den europäischen Fluggesellschaften. Bei Ryanair dürften sie vorerst weiter steigen, während er bei den anderen Fluggesellschaften moderate Rückgänge erwarte. Die IAG-Aktie bleibt sein "Top Pick"./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 18:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
25.21 € 		Abst. Kursziel*:
11.07%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
25.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.02%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

