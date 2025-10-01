Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften deren Bewertungen ein weiteres Mal unter die Lupe. Er betrachtete dabei die beiden Kennzahlen Roce (Kapitalrentabilität) und EV/Ebit, die den Unternehmenswert im Verhältnis zum operativen Ergebnis setzt. Mit Blick auf Lufthansa und Easyjet schrieb er, dass er, nachdem er beide Kennziffern für 2026 ermittelt habe, sich nun 2027 zuwende. Seinen Prognosen zufolge werden etwa Ryanair und IAG, die derzeit die höheren Renditen erzielten, dies auch im Geschäftsjahr 2027 tun./ck/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24.44 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
25.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
30.09.25
|Wie Experten die Ryanair-Aktie im September einstuften (finanzen.net)
|
22.09.25
|Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. in Rot: Hackerangriffe auf Flughäfen belasten (Dow Jones)
|
31.08.25
|August 2025: Analysten sehen Potenzial bei Ryanair-Aktie (finanzen.net)
|
15.08.25
|Ryanair-Aktie stabil: Bodenpersonal in Spanien streikt (AWP)
|
31.07.25
|So stuften die Analysten die Ryanair-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ryanair-Aktie hebt ab und erzielt Rekordhoch: Ryanair verdoppelt wegen höheren Ticketpreisen Quartalsgewinn (AWP)
|
21.07.25
|Ryanair könnte Annahme von Boeing-Maschinen wegen Zöllen verzögern (Dow Jones)
|
21.07.25
|Teurere Tickets verdoppeln Gewinn von Ryanair - Aktie auf Rekordhoch (AWP)