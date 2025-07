Ryanair-Aktie hebt ab und erzielt Rekordhoch: Ryanair verdoppelt wegen höheren Ticketpreisen Quartalsgewinn

Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Juni verdiente das Unternehmen 820 Millionen Euro und damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Vorstandschef Michael O'Leary erwartet, dass der Gewinn im gesamten Geschäftsjahr bis Ende März 2026 ordentlich steigt. Für eine konkrete Prognose sei es jedoch noch zu früh, erklärte er bei der Zahlenvorlage am Montag in Dublin.

In den Monaten April bis Juni beförderte Ryanair 57,9 Millionen Passagiere und damit vier mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei profitierte die Gesellschaft davon, dass der Ostertermin diesmal anders als 2024 in den April fiel. Die Ticketpreise stiegen sogar um 21 Prozent, sodass der Gewinn trotz höherer Kosten um 128 Prozent wuchs. Damit übertraf Ryanair auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Für die Sommermonate Juli bis September erwartet das Management einen geringeren Anstieg der Ticketpreise als im Vorquartal, nachdem sie im vergangenen Geschäftsjahr um sieben Prozent gefallen waren.

Ryanair-Aktie mit neuem Rekordhoch

Überraschend positive Quartalszahlen haben am Montag die Aktien von Ryanair in Dublin auf ein Rekordhoch getrieben. Die Papiere von Europas grösstem Billigflieger waren im frühen Handel an der Börse in Dublin um fast zehn Prozent auf 25,40 Euro in die Höhe geschnellt und hatten so einen knapp zweiwöchigen Abwärtstrend abrupt beendet. Zuletzt stand bei den Papieren von Ryanair ein Plus von 5,58 Prozent auf 24,14 Euro zu Buche. Damit zählten sie zu den besten Werten im festen irischen Leitindex Iseq Overall.

Der späte Ostertermin und höhere Ticketpreise hatten Ryanair einen unerwartet kräftigen Gewinnsprung beschert. Analysten fanden entsprechend lobende Worte für die Iren.

Die Fluggesellschaft habe die Erwartungen an das Nettoergebnis klar übertroffen, schrieb etwa Experte Alex Irving vom US-Analysehaus Bernstein Research. Gleichzeitig hätten die Iren die Kosten trotz des Inflationsdrucks unter Kontrolle gehalten. Analyst Ruairi Cullinane von der kanadischen Bank RBC resümierte, der Optimismus mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf dürfte sich verfestigen.

DUBLIN (awp international)