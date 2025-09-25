Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ryanair Aktie

23.27
EUR
-0.04
EUR
-0.17 %
09:55:02
BMN
25.09.2025 08:11:52

Ryanair Overweight

Ryanair
23.27 EUR -0.17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Harry Gowers am Mittwoch nach der Auswertung des aktuellen Preismonitors für die europäischen Billigflieger. An seinen Schätzungen änderte er nichts./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
22.96 € 		Abst. Kursziel*:
30.66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
23.27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.92%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanair

Analysen zu Ryanair

08:11 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Ryanair Hold Jefferies & Company Inc.
16.09.25 Ryanair Outperform Bernstein Research
16.09.25 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.25 Ryanair Outperform Bernstein Research
