Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
23.27EUR
-0.04EUR
-0.17 %
09:55:02
BMN
25.09.2025 08:11:52
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Harry Gowers am Mittwoch nach der Auswertung des aktuellen Preismonitors für die europäischen Billigflieger. An seinen Schätzungen änderte er nichts./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22.96 €
|
Abst. Kursziel*:
30.66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.92%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ryanair
|
22.09.25
|Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. in Rot: Hackerangriffe auf Flughäfen belasten (Dow Jones)
|
31.08.25
|August 2025: Analysten sehen Potenzial bei Ryanair-Aktie (finanzen.net)
|
15.08.25
|Ryanair-Aktie stabil: Bodenpersonal in Spanien streikt (AWP)
|
31.07.25
|So stuften die Analysten die Ryanair-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ryanair-Aktie hebt ab und erzielt Rekordhoch: Ryanair verdoppelt wegen höheren Ticketpreisen Quartalsgewinn (AWP)
|
21.07.25
|Ryanair könnte Annahme von Boeing-Maschinen wegen Zöllen verzögern (Dow Jones)
|
21.07.25
|Teurere Tickets verdoppeln Gewinn von Ryanair - Aktie auf Rekordhoch (AWP)
|
21.07.25
|Überzeugende Quartalszahlen bescheren Ryanair Rekordhoch (AWP)
Analysen zu Ryanair
|08:11
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|23.27
|-0.17%
