NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,25 Euro belassen. Der Nettogewinn der Billigfluggesellschaft sei etwas hinter den Prognosen zurückgeblieben, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor Sondereinflüssen jedoch habe er darüber gelegen. Die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2025/26 habe den Erwartungen entsprochen, während die Ticketpreisprognose angehoben worden sei./ck/rob/ajx;