Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’124 -0.2%  SPI 18’185 -0.2%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’895 0.0%  Euro 0.9225 0.0%  EStoxx50 5’948 0.0%  Gold 5’097 2.3%  Bitcoin 68’617 1.9%  Dollar 0.7787 0.5%  Öl 65.7 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Ausblick: General Motors informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
EFG-Aktie: Strategische Übernahme von Quilvest
INFICON-Aktie dennoch tiefer: Jahresziele 2025 erreicht
SKAN-Aktie verliert: Rückläufige Geschäfte belasten die Bilanz
Helvetia Baloise-Aktie tiefer: Asset-Management-Fusion fix
Suche...

Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

28.17
EUR
-0.46
EUR
-1.61 %
09:21:54
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.01.2026 08:28:02

Ryanair Market-Perform

Ryanair
28.17 EUR -1.61%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,25 Euro belassen. Der Nettogewinn der Billigfluggesellschaft sei etwas hinter den Prognosen zurückgeblieben, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor Sondereinflüssen jedoch habe er darüber gelegen. Die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2025/26 habe den Erwartungen entsprochen, während die Ticketpreisprognose angehoben worden sei./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ryanair Market-Perform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
28.25 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
27.64 € 		Abst. Kursziel*:
2.21%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
28.17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.28%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse