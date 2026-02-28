Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Der Iran-Konflikt sei negativ für die Arlines, schrieb Harry Gowers am Montag anlässlich der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Er verweist auf Flugstreichungen, operative Probleme, steigende Ölpreise und möglicherweise geringere Nachfrage und Preise. Ryanair hält er in der Branche für ein vergleichsweise defensives Investment./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27.50 €
|
Abst. Kursziel*:
38.18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.59%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
31.01.26
|Die Expertenmeinungen zur Ryanair-Aktie im Januar 2026 (finanzen.net)
|
26.01.26
|Ryanair-Aktie im Minus: Passagierprognosen nach obengeschraubt (AWP)
|
26.01.26
|Ryanair erwartet mehr Passagiere - Ergebnisausblick enttäuscht (AWP)
|
25.01.26
|Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26