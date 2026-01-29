Ryanair 27.96 EUR -0.46% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals an. Auch wenn seine Erwartung an den Überschuss des Gesamtjahres leicht sinkt, bleibt sie laut seiner Aussage am oberen Ende der Zielspanne der Iren./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 18:08 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.