Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
27.96EUR
-0.13EUR
-0.46 %
15:14:04
BMN
29.01.2026 13:46:36
Ryanair Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals an. Auch wenn seine Erwartung an den Überschuss des Gesamtjahres leicht sinkt, bleibt sie laut seiner Aussage am oberen Ende der Zielspanne der Iren./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 18:08 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
28.05 €
|
Abst. Kursziel*:
6.95%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
27.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.30%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ryanair
|
26.01.26
|Ryanair-Aktie im Minus: Passagierprognosen nach obengeschraubt (AWP)
|
26.01.26
|Ryanair erwartet mehr Passagiere - Ergebnisausblick enttäuscht (AWP)
|
25.01.26
|Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Ryanair-Aktie im Blick: Wortgefecht mit Elon Musk sorgt für Aufmerksamkeit (finanzen.ch)
|
21.01.26
|WEF 2026 Ryanair-Chef O'Leary: Europa muss Trump die Stirn bieten (AWP)
|
20.01.26
|Musk lässt bei X über Kauf von Ryanair abstimmen (AWP)
|
20.01.26
|Ryanair-Aktie im Fokus: Kauft Elon Musk jetzt Ryanair? Ein X-Post schürt Übernahmefantasien (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Ryanair-Aktie legt zu: Elf neue Routen angekündigt (AWP)
Analysen zu Ryanair
|13:46
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:54
|Ryanair Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
