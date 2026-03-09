Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ryanair Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair am Freitagabend von 33 auf 32,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es herrsche große Unsicherheit hinsichtlich der Treibstoffpreise und der Nachfrage, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagabend noch vor der erneuten Ölpreisrally an diesem Montag. Er bezweifelt aber, dass die Kerosinpreise auf dem derzeitigen Niveau bleiben werden und sieht daher die Zeit gekommen, um wieder konstruktiver für einige Fluggesellschaften zu werden. Er geht davon aus, dass der Kerosinpreis stark fallen wird, sobald die Luftangriffe auf den Iran nachlassen oder aufhören./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
32.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25.70 €
|
Abst. Kursziel*:
26.46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.31%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
28.02.26
|Februar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Ryanair-Aktie (finanzen.net)
|
31.01.26
|Die Expertenmeinungen zur Ryanair-Aktie im Januar 2026 (finanzen.net)
|
26.01.26
|Ryanair-Aktie im Minus: Passagierprognosen nach obengeschraubt (AWP)
|
26.01.26
|Ryanair erwartet mehr Passagiere - Ergebnisausblick enttäuscht (AWP)
|
25.01.26
|Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Ryanair-Aktie im Blick: Wortgefecht mit Elon Musk sorgt für Aufmerksamkeit (finanzen.ch)
|
21.01.26