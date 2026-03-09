Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ryanair auf "Outperform" belassen. Die unterschiedlich starken Reaktionen von Airline-Aktien auf die weiter steigenden Kerosinpreise ließen vermuten, dass die unterschiedlichen Absicherungsniveaus und Abhängigkeiten von Spot-Preisen noch nicht vollständig eingepreist seien, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Am stärksten abgesichert seien Ryanair und Jet2. Auf Flugstrecken mit einer starken Präsenz der Golfstaaten-Fluggesellschaften gebe es Hinweise darauf, dass europäische und amerikanische Konkurrenten von deren Einschränkungen profitierten. Da die US-Airlines weitgehend nicht gegen Kerosinpreis-Schwankungen abgesichert seien, hofften die europäischen Wettbewerber, dass diese die Preise anheben oder die Kapazitäten verringern müssten./gl/bek;
Erstmalige
Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
25.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
25.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
28.02.26
|Februar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Ryanair-Aktie (finanzen.net)
|
31.01.26
|Die Expertenmeinungen zur Ryanair-Aktie im Januar 2026 (finanzen.net)
|
26.01.26
|Ryanair-Aktie im Minus: Passagierprognosen nach obengeschraubt (AWP)
|
26.01.26
|Ryanair erwartet mehr Passagiere - Ergebnisausblick enttäuscht (AWP)
|
25.01.26
|Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Ryanair-Aktie im Blick: Wortgefecht mit Elon Musk sorgt für Aufmerksamkeit (finanzen.ch)
|
21.01.26
|WEF 2026 Ryanair-Chef O'Leary: Europa muss Trump die Stirn bieten (AWP)
|
20.01.26
|Musk lässt bei X über Kauf von Ryanair abstimmen (AWP)
Analysen zu Ryanair
|13:00
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:30
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|07:42
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:00
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:30
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|07:42
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:00
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:30
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|25.45
|-1.51%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:11
|
Barclays Capital
Airbus Overweight
|13:09
|
Barclays Capital
Henkel vz. Equal Weight
|13:01
|
RBC Capital Markets
easyJet Outperform
|13:00
|
RBC Capital Markets
Ryanair Outperform
|12:59
|
RBC Capital Markets
International Consolidated Airlines Outperform
|12:59
|
RBC Capital Markets
AIR France-KLM Sector Perform
|12:58
|
RBC Capital Markets
Lufthansa Sector Perform