Ausblick: Hannover Rück informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hannover Rück wird sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äussern.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5,64 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 4,18 EUR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 6,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,84 Milliarden EUR gegenüber 7,33 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,72 EUR, gegenüber 19,31 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 26,75 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 28,73 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch