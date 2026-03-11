Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’959 -0.8%  SPI 17’959 -0.9%  Dow 47’379 -0.7%  DAX 23’640 -1.4%  Euro 0.9023 -0.2%  EStoxx50 5’795 -0.7%  Gold 5’178 -0.2%  Bitcoin 55’186 1.4%  Dollar 0.7798 0.1%  Öl 92.5 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Lufthansa667979Roche1203204UBS24476758Sika41879292ABB1222171Lockheed Martin351011Richemont21048333
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Iran-Konflikt: Drei Sektoren, die Anleger jetzt im Blick haben sollten
So profitabel ist Bitcoin-Mining - das sagt ein Analyst zum Umsatzeinbruch beim Bitcoin-Schürfen
Ausblick: Hannover Rück informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Siltronic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Brenntag präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Plus500 Depot

Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analysen 11.03.2026 18:58:00

Ausblick: Hannover Rück informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausblick: Hannover Rück informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von Hannover Rück.

Hannover Rück
222.75 CHF -1.06%
Kaufen Verkaufen

Hannover Rück wird sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äussern.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5,64 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 4,18 EUR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 6,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,84 Milliarden EUR gegenüber 7,33 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,72 EUR, gegenüber 19,31 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 26,75 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 28,73 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren eingefahren
Hannover Rück-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten
Hannover Rück-Aktie dennoch leichter: Gewinn klettert deutlich - Ausblick 2026 bestätigt

Bildquelle: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten