Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’142 1.1%  SPI 18’231 1.5%  Dow 47’741 0.5%  DAX 23’946 2.3%  Euro 0.9031 -0.1%  EStoxx50 5’820 2.4%  Gold 5’180 0.7%  Bitcoin 54’855 3.0%  Dollar 0.7757 -0.2%  Öl 91.0 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: Overweight-Bewertung für Symrise-Aktie von JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Börse-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
NVIDIA und AMD im Abseits? DeepSeek lässt Chip-Giganten zittern
Bernstein Research: Underperform für Daimler Truck-Aktie
BioNTech-Aktie im Sinkflug: Rote Zahlen in Q4 und Geschäftsjahr 2025 - Gründer verlassen Konzern
Suche...
eToro entdecken

Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

26.40
EUR
0.28
EUR
1.07 %
12:13:56
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.03.2026 10:18:37

Ryanair Overweight

Ryanair
26.40 EUR 1.07%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Nahostkonflikt dürfte in der Region für einen kurzfristig deutlichen Nachfragerückgang sorgen, sobald der Flugverkehr dort wieder aufgenommen werde, schrieb Harry J Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Allerdings hätten Europas Fluggesellschaften dort wenig Geschäft. Auf den Transatlantikrouten sei eine temporäre Schwäche möglich - dank Absicherungsmaßnahmen gegen steigende Kerosinpreise hätten sie gegenüber der US-Konkurrenz aber einen Vorteil, vor allem IAG. Von mehr Reisen nach Asien würde die Lufthansa am meisten profitieren und von mehr innereuropäischen Flügen Ryanair. Ein längerer Konflikt mit dauerhaft höheren Ölpreisen würde den gesamten Sektor belasten, wobei Ryanair im volatilen Branchenumfeld am defensivsten aufgestellt sei./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26.73 € 		Abst. Kursziel*:
42.16%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.94%
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse