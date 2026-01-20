NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,25 Euro belassen. Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Airlines und Flughafenbetreibern. Dies stütze zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger. Unter den Airport-Betreibern bevorzugt Irvine Fraport und Aena gegenüber Zurich und AdP./ajx/gl;