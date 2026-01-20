Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ryanair Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,25 Euro belassen. Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Airlines und Flughafenbetreibern. Dies stütze zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger. Unter den Airport-Betreibern bevorzugt Irvine Fraport und Aena gegenüber Zurich und AdP./ajx/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Market-Perform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
28.25 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
28.82 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.98%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
28.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.60%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
15.01.26
|Ryanair-Aktie legt zu: Elf neue Routen angekündigt (AWP)
|
11.01.26
|Erste Schätzungen: Ryanair stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
31.12.25
|Dezember 2025: So schätzen Experten die Ryanair-Aktie ein (finanzen.net)
|
23.12.25
|Ryanair-Aktie: Italiens Kartellbehörde verhängt Millionenbusse (AWP)
|
07.12.25
|Urteil: Fluggastportal darf Ryanair nicht schlechtreden (AWP)
|
30.11.25
|Was Analysten von der Ryanair-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
28.11.25
|Ryanair-Aktie im Minus: Rabattprogramm gestoppt (AWP)
|
14.11.25
|Aktien von Ryanair, Lufthansa und Co.: Gesenkte deutsche Luftverkehrssteuer soll Tourismus und Airlines entlasten (AWP)
Analysen zu Ryanair
|11:31
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11:31
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|11:31
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|28.79
|-4.26%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:03
|
Bernstein Research
Scout24 Outperform
|11:49
|
RBC Capital Markets
Diageo Outperform
|11:47
|
UBS AG
Santander Buy
|11:46
|
RBC Capital Markets
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|11:46
|
Barclays Capital
Santander Overweight
|11:46
|
Barclays Capital
BBVA Overweight
|11:33
|
UBS AG
ASML NV Buy