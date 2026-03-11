Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Quartalszahlen im Fokus
|
11.03.2026 14:49:00
Ausblick: Siltronic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
So sehen die Prognosen der Experten für die Siltronic-Bilanz aus.
Siltronic wird am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Siltronic im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,554 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,090 EUR je Aktie gewesen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,80 Prozent auf 357,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 360,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
12 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,210 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,10 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,34 Milliarden EUR, gegenüber 1,41 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Siltronic AG
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächelt (finanzen.ch)
|
10.03.26
|TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siltronic-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im SDAX (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mittags im Plus (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX klettert zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Siltronic AG
|13.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|03.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|03.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|13.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|03.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|12.11.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ Safran SA
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die Wall Street zeigt sich uneins. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.