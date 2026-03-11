Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

11.03.2026 14:46:00

Ausblick: Brenntag präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Das prognostizieren Analysten für die Brenntag-Bilanz.

Brenntag
42.25 CHF 3.50%
Brenntag SE stellt am 12.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,890 EUR erwirtschaftet wurden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,76 Prozent auf 3,60 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,99 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,33 EUR im Vergleich zu 3,71 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 15,30 Milliarden EUR, gegenüber 16,24 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Brenntag SE-Aktie
Brenntag-Aktie gesucht: Investor Kühne könnte beteiligung ausbauen
Brenntag-Aktie tiefer: Brenntag meldet Umsatz- und Gewinnrückgang für 2025

Bildquelle: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

Analysen zu Brenntag SE

05.03.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
04.03.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
04.03.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.02.26 Brenntag Sell UBS AG
03.02.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
