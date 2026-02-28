Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
Ryanair Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg avisierte den Anlegern am Sonntag deutliche Auswirkungen des Iran-Konflikts auf Luftfahrt-Aktien. Zu den Belastungsfaktoren zählt er Treibstoffpreise, den Nahost-Verkehr, eine generell geschwächte Nachfrage und umständliche Routen nach Asien. Flughafenbetreiber hält er für weniger stark betroffen als Fluggesellschaften. Bei letzteren bezeichnet er die Bilanzstärke und die Margenbasis als wichtig./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Ryanair
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
33.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
26.69 €
Abst. Kursziel*:
23.64%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
26.62 €
Abst. Kursziel aktuell:
23.97%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
KGV*:
-
