FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Inditex nach Jahreszahlen von 61 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Textilhändler habe solide abgeschnitten und die Widerstandsfähigkeit seines Geschäftsmodells erneut unter Beweis gestellt, schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch. Zudem sei den Spaniern trotz der Unruhen im Nahen Osten bislang ein positiver Start in das neue Geschäftsjahr gelungen, was sich fortsetzen sollte./rob/la/mis;
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Kaufen
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen
Kurs*:
53.16 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
Kurs aktuell:
52.84 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Katharina Schmenger
KGV*:
