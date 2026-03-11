Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’959 -0.8%  SPI 17’959 -0.9%  Dow 47’262 -0.9%  DAX 23’640 -1.4%  Euro 0.9021 -0.2%  EStoxx50 5’795 -0.7%  Gold 5’171 -0.3%  Bitcoin 55’179 1.4%  Dollar 0.7799 0.1%  Öl 92.2 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Lufthansa667979Roche1203204UBS24476758Sika41879292ABB1222171Lockheed Martin351011Richemont21048333
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Hannover Rück informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Siltronic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Brenntag präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Aktien von Straumann, Sonova & Co: Die innovativsten Unternehmen der Schweiz
Ausblick: Daimler Truck gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Plus500 Depot

Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

47.81
CHF
0.74
CHF
1.57 %
17:29:58
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.03.2026 17:54:04

Inditex Kaufen

Inditex
47.80 CHF 1.57%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Inditex nach Jahreszahlen von 61 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Textilhändler habe solide abgeschnitten und die Widerstandsfähigkeit seines Geschäftsmodells erneut unter Beweis gestellt, schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch. Zudem sei den Spaniern trotz der Unruhen im Nahen Osten bislang ein positiver Start in das neue Geschäftsjahr gelungen, was sich fortsetzen sollte./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Kaufen
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
53.16 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
52.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Katharina Schmenger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten