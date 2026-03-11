Inditex 47.80 CHF 1.57% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Inditex nach Jahreszahlen von 61 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Textilhändler habe solide abgeschnitten und die Widerstandsfähigkeit seines Geschäftsmodells erneut unter Beweis gestellt, schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch. Zudem sei den Spaniern trotz der Unruhen im Nahen Osten bislang ein positiver Start in das neue Geschäftsjahr gelungen, was sich fortsetzen sollte./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





