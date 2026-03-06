Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'805 -2.2%  SPI 17'714 -2.1%  Dow 47'502 -1.0%  DAX 23'127 -2.0%  Euro 0.9008 -0.1%  EStoxx50 5'596 -2.2%  Gold 5'119 0.3%  Bitcoin 52'958 2.7%  Dollar 0.7795 -0.1%  Öl 105.4 12.9% 
Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

25.38
EUR
-0.46
EUR
-1.78 %
10:13:02
BMN
09.03.2026 08:30:33

Ryanair Market-Perform

Ryanair
25.38 EUR -1.78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 28,25 auf 28,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Unter den europäischen Fluggesellschaften erschienen Ryanair und IAG sowie dahinter Lufthansa und Easyjet am besten positioniert, um den Widrigkeiten durch den Iran-Krieg zu trotzen, schrieb Alex Irving am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Am stärksten belastet sieht er Air France-KLM sowie Wizz Air. Im Zuge gesenkter Gewinnschätzungen (EPS) kappte Irving seine Kursziele./gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ryanair Market-Perform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
25.70 € 		Abst. Kursziel*:
8.95%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
25.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.32%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanair

Analysen zu Ryanair

08:30 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
07:42 Ryanair Overweight Barclays Capital
02.03.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
02.03.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
