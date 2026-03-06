Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
Ryanair Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 28,25 auf 28,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Unter den europäischen Fluggesellschaften erschienen Ryanair und IAG sowie dahinter Lufthansa und Easyjet am besten positioniert, um den Widrigkeiten durch den Iran-Krieg zu trotzen, schrieb Alex Irving am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Am stärksten belastet sieht er Air France-KLM sowie Wizz Air. Im Zuge gesenkter Gewinnschätzungen (EPS) kappte Irving seine Kursziele./gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Market-Perform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
25.70 €
|
Abst. Kursziel*:
8.95%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
25.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.32%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Analysen zu Ryanair
|08:30
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|07:42
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
