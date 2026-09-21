Optimismus in London: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Letztendlich ging es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0.75 Prozent nach oben auf 10’739.01 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3.182 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.000 Prozent auf 10’659.09 Punkte an der Kurstafel, nach 10’659.13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10’774.66 Punkte, das Tagestief hingegen 10’656.70 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der FTSE 100 bei 10’816.56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 10’363.27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 9’216.67 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.92 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Metlen Energy Metals (+ 4.16 Prozent auf 47.56 EUR), Spirax-Sarco Engineering (+ 4.06 Prozent auf 71.85 GBP), Rolls-Royce (+ 3.78 Prozent auf 15.05 GBP), Marks Spencer (+ 3.60 Prozent auf 3.68 GBP) und Antofagasta (+ 3.17 Prozent auf 37.73 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Ithaca Energy (-4.12 Prozent auf 2.84 GBP), BP (-2.83 Prozent auf 5.43 GBP), Glencore (-2.62 Prozent auf 5.42 GBP), Fresnillo (-1.65 Prozent auf 29.85 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.43 Prozent auf 34.89 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 46’295’925 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 302.382 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch