National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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21.09.2026 15:58:18
Gute Stimmung in Europa: Gewinne im STOXX 50
Für den STOXX 50 geht es derzeit aufwärts.
Am Montag verbucht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 1.04 Prozent auf 5’364.26 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.041 Prozent auf 5’311.03 Punkte an der Kurstafel, nach 5’308.86 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’375.51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’311.03 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’489.17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Wert von 5’325.79 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’596.94 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.21 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 3.05 Prozent auf 272.05 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.65 Prozent auf 82.14 CHF), Rolls-Royce (+ 2.39 Prozent auf 14.85 GBP), Barclays (+ 2.24 Prozent auf 4.73 GBP) und Roche (+ 1.99 Prozent auf 363.90 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil BP (-2.06 Prozent auf 5.47 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.82 Prozent auf 35.10 GBP), National Grid (-0.52 Prozent auf 11.42 GBP), RELX (-0.52 Prozent auf 24.86 GBP) und BAT (-0.17 Prozent auf 41.89 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 8’126’749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 557.314 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte
Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.65 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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