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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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17.08.2026
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18.08.2026 06:59:15

Rolls-Royce Buy

Rolls-Royce
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1550 auf 1730 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Montag an den Halbjahresbericht der Briten an. Er hob seine Umsatzprognose bis 2030 um bis zu 10 Prozent an und seine operative Gewinnprognose um bis zu 13 Prozent. Primär begründet er dies mit besseren Aussichten für den Getriebebauer im Bereich Zivile Luftfahrt./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
17.30 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.64 £ 		Abst. Kursziel*:
10.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.64 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Sam Burgess 		KGV*:
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