Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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Rolls-Royce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1550 auf 1730 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Montag an den Halbjahresbericht der Briten an. Er hob seine Umsatzprognose bis 2030 um bis zu 10 Prozent an und seine operative Gewinnprognose um bis zu 13 Prozent. Primär begründet er dies mit besseren Aussichten für den Getriebebauer im Bereich Zivile Luftfahrt./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
17.30 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.64 £
|
Abst. Kursziel*:
10.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.64 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.63%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
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