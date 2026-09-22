Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 15,07 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'761 Punkten tendiert. Die Rolls-Royce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,10 GBP aus. Bei 14,96 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 2'602'027 Stück.

Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 5,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (10,19 GBP). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 47,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,142 GBP belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,435 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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