Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Rolls-Royce-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 14,93 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'750 Punkten notiert. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,89 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,96 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 325'384 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,16 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein am 26.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,76 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,100 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,142 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,435 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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