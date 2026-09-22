Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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22.09.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 14,86 GBP.
Um 16:28 Uhr ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 14,86 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'735 Punkten notiert. Die Rolls-Royce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,77 GBP ab. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 14,96 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3'837'373 Rolls-Royce-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,85 GBP. Dieser Kurs wurde am 07.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,65 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,19 GBP. Dieser Wert wurde am 26.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 45,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,142 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.
Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,435 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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