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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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27.04.2026 09:41:08

Rolls-Royce Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rolls-Royce von 900 auf 1150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Adrien Rabier beschäftigte sich in seinem am Montag veröffentlichten Branchenkommentar mit dem Wartungs- und Ersatzteilmarkt. Aus Sorge vor dem Störeffekt der Nahost-Krise und höherer Ölpreise seien davon abhängige Werte aus der Flugzeugindustrie zuletzt schwer belastet worden. Risiken seien jetzt eingepreist, doch am Abgrund stehe der Markt nicht. Safran biete in der Branche das beste Profil von Chancen und Risiken, während Rolls-Royce für Anleger der sicherste Weg sei. Für die Briten änderte der Experte auch seinen Bewertungsansatz./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Market-Perform
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
11.50 £
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
11.31 £ 		Abst. Kursziel*:
1.64%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
11.36 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
1.22%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
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21.04.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Rolls-Royce Buy UBS AG
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