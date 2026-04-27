Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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Rolls-Royce Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rolls-Royce von 900 auf 1150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Adrien Rabier beschäftigte sich in seinem am Montag veröffentlichten Branchenkommentar mit dem Wartungs- und Ersatzteilmarkt. Aus Sorge vor dem Störeffekt der Nahost-Krise und höherer Ölpreise seien davon abhängige Werte aus der Flugzeugindustrie zuletzt schwer belastet worden. Risiken seien jetzt eingepreist, doch am Abgrund stehe der Markt nicht. Safran biete in der Branche das beste Profil von Chancen und Risiken, während Rolls-Royce für Anleger der sicherste Weg sei. Für die Briten änderte der Experte auch seinen Bewertungsansatz./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Market-Perform
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
11.50 £
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
11.31 £
|
Abst. Kursziel*:
1.64%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
11.36 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.22%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
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