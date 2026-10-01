Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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01.10.2026 09:28:20
Handel in London: FTSE 100 zum Start in der Verlustzone
So bewegt sich der FTSE 100 am vierten Tag der Woche.
Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 1.13 Prozent leichter bei 10’485.80 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3.181 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.004 Prozent auf 10’606.39 Punkte an der Kurstafel, nach 10’606.00 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’606.39 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’477.76 Zählern.
FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1.96 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 01.09.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10’789.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10’478.34 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’446.43 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5.37 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 2.11 Prozent auf 14.92 GBP), SSE (+ 0.48 Prozent auf 25.03 GBP), Fresnillo (+ 0.37 Prozent auf 27.38 GBP), BAE Systems (+ 0.20 Prozent auf 19.62 GBP) und Endeavour Mining (+ 0.19 Prozent auf 42.53 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Games Workshop Group (-4.17 Prozent auf 172.40 GBP), BAT (-3.51 Prozent auf 39.84 GBP), Ithaca Energy (-2.61 Prozent auf 2.67 GBP), Weir Group (-2.59 Prozent auf 26.32 GBP) und Airtel Africa (-2.33 Prozent auf 2.94 GBP).
FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 3’220’282 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 303.272 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick
Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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