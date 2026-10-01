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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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01.10.2026 16:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Anleger greifen bei Rolls-Royce am Nachmittag zu

Rolls-Royce Aktie News: Anleger greifen bei Rolls-Royce am Nachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 14,69 GBP.

Rolls-Royce
16.17 CHF 1.14%
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Das Papier von Rolls-Royce konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 14,69 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'433 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,94 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,55 GBP. Zuletzt wechselten 3'188'204 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 15,85 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (10,19 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 30,64 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,142 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,436 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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