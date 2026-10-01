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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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01.10.2026 12:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag in Grün

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag in Grün

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Rolls-Royce
16.17 CHF 1.14%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 14,78 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'434 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 14,94 GBP. Bei 14,55 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'983'080 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Bei einem Wert von 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.

Nach 0,100 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,142 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,436 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Long 12’785.69 13.76 SI6BUU
Long 12’239.76 8.95 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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