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02.10.2026 09:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagvormittag fester

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagvormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Das Papier von Rolls-Royce konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 14,84 GBP.

Rolls-Royce
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 14,84 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'446 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 14,87 GBP erreichte die Rolls-Royce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 14,87 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 261'585 Aktien.

Bei einem Wert von 15,85 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,79 Prozent hinzugewinnen. Am 26.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,19 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 45,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,142 GBP.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,436 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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