Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagvormittag fester

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 14,84 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'446 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 14,87 GBP erreichte die Rolls-Royce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 14,87 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 261'585 Aktien.

Bei einem Wert von 15,85 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,79 Prozent hinzugewinnen. Am 26.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,19 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 45,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,142 GBP.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,436 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus

Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus

Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen