Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.10.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagvormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Das Papier von Rolls-Royce konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 14,84 GBP.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 14,84 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'446 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 14,87 GBP erreichte die Rolls-Royce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 14,87 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 261'585 Aktien.
Bei einem Wert von 15,85 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,79 Prozent hinzugewinnen. Am 26.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,19 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 45,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,142 GBP.
Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce.
Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,436 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus
Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus
Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
16:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zieht am Freitagnachmittag an (finanzen.ch)
|
12:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagvormittag fester (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 sackt am Donnerstagmittag ab (finanzen.ch)