Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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01.10.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Donnerstagvormittag fester
Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,9 Prozent auf 14,89 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 14,89 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'481 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 14,94 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,55 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 598'634 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 6,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,19 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 31,56 Prozent Luft nach unten.
Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,142 GBP belaufen.
Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,436 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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