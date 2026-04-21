Rio Tinto 77.26 CHF -1.41% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto nach dem Förderbericht zum ersten Quartal von 6700 auf 6600 Pence gesenkt. Die Einstufung beließ Richard Hatch am Dienstagabend aber auf "Hold". Er hob seine Prognose für die Investition in die kanadische AP60-Aluminiumhütte in Arvida an./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:34 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.