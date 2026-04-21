Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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22.04.2026 07:17:12
Rio Tinto Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto nach dem Förderbericht zum ersten Quartal von 6700 auf 6600 Pence gesenkt. Die Einstufung beließ Richard Hatch am Dienstagabend aber auf "Hold". Er hob seine Prognose für die Investition in die kanadische AP60-Aluminiumhütte in Arvida an./ck/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
66.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
72.90 £
|
Abst. Kursziel*:
-9.47%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
73.83 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.61%
|
Analyst Name::
Richard Hatch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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