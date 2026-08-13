FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0.27 Prozent leichter bei 10’803.56 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.248 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.004 Prozent stärker bei 10’833.58 Punkten in den Handel, nach 10’833.15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10’837.02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10’802.69 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0.895 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’498.29 Punkten auf. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 10’325.35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’165.23 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.57 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Spirax-Sarco Engineering (+ 1.67 Prozent auf 73.35 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1.54 Prozent auf 14.47 GBP), Aviva (+ 1.22 Prozent auf 7.13 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1.22 Prozent auf 161.70 USD) und Burberry (+ 1.07 Prozent auf 11.33 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Antofagasta (-4.69 Prozent auf 38.40 GBP), Rio Tinto (-4.07 Prozent auf 72.19 GBP), Fresnillo (-3.81 Prozent auf 29.01 GBP), Endeavour Mining (-2.66 Prozent auf 41.74 GBP) und Anglo American (-2.61 Prozent auf 39.52 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’718’306 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 306.556 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch