Analysten sehen für Rio Tinto-Aktie Luft nach oben

Im abgelaufenen Monat haben 1 Experten ihre Analyse der Rio Tinto-Aktie abgegeben.

1 Experte rät die Rio Tinto-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 87,00 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 16,01 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Rio Tinto-Aktie von 70,99 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 87,00 GBP 22,55 30.09.2026 DZ BANK - - 15.09.2026

Redaktion finanzen.ch