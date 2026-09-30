FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Rio Tinto-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Rio Tinto-Anteile bei 25.75 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 388.425 Rio Tinto-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Rio Tinto-Aktie auf 70.72 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27’469.41 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 174.69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 114.69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch