Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’989 0.3%  SPI 19’839 0.2%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’611 0.1%  Euro 0.9397 0.0%  EStoxx50 6’346 0.3%  Gold 4’323 -0.8%  Bitcoin 70’924 0.3%  Dollar 0.8225 0.2%  Öl 99.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Jetzt den besten ETF-Sparplan finden - einfach und passend zu deinen Zielen
LLB-Aktie stabil: Neue Konzernstrategie "Elevate" ab 2027 vorgestellt
GMSA-Aktie im Plus: Käufer für Steiner-Mühle-Standort gefunden
Zurich-Aktie fester: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.
Suche...

Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 09:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Mittwochvormittag höher

Richemont Aktie News: Richemont am Mittwochvormittag höher

Die Aktie von Richemont zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 170,65 CHF.

Richemont
171.64 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Richemont-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 170,65 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'999 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie legte bis auf 171,35 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 170,65 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 21'589 Richemont-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,20 CHF) erklomm das Papier am 11.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 18,49 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,46 Prozent.

Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,35 EUR aus.

Voraussichtlich am 13.11.2026 dürfte Richemont Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

Outperform von RBC Capital Markets für Richemont-Aktie

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richemont-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Richemont-Aktie

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4935 20.12.2030 160677018
Long 12.3846 17.12.2027 159924854
Long 216.7301 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.8862 17.12.2027 160677035
Short 86.175 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1813 11.76 160910324
Long 11.8862 5.95 160910318
Long 18.1421 3.06 160910447
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0347 11.33 160910333
Short 10.4455 6.70 160910332
Short 19.15 2.64 160910331
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Richemont

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten