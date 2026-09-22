Richemont Aktie News: Richemont zieht am Dienstagnachmittag an

Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 172,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'958 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Richemont-Aktie sogar auf 173,15 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,95 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 238'337 Richemont-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 17,35 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,18 Prozent.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,35 EUR.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 13.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Richemont im Jahr 2027 7,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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