Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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22.09.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont zieht am Dienstagnachmittag an
Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 172,30 CHF.
Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 172,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'958 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Richemont-Aktie sogar auf 173,15 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,95 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 238'337 Richemont-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 17,35 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,18 Prozent.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,35 EUR.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 13.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Richemont im Jahr 2027 7,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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