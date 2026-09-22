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22.09.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont zieht am Dienstagnachmittag an

Richemont Aktie News: Richemont zieht am Dienstagnachmittag an

Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 172,30 CHF.

Richemont
170.89 CHF 0.88%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 172,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'958 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Richemont-Aktie sogar auf 173,15 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,95 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 238'337 Richemont-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 17,35 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,18 Prozent.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,35 EUR.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 13.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Richemont im Jahr 2027 7,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3199 17.12.2027 140829053
Long 215.5984 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.8345 17.12.2027 160677035
Short 85.8 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3021 11.40 160910324
Long 11.8345 6.16 160910448
Long 20.1882 2.66 160910447
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7294 11.79 160910333
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Long 13’098.26 13.68 SJBCVU
Long 12’548.30 8.89 SMLB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Richemont 170.50 0.80% Richemont

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