Outperform von RBC Capital Markets für Richemont-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 220 Franken auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania beleuchtet in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse die Aussichten für die Luxusbranche im kommenden Jahr. Dabei wurde er etwas vorsichtiger wegen der Konjunktur- und Nachfragebedingungen. Ferrari und Richemont sind seine bevorzugten Werte im Luxusgüterbereich, neben Adidas im Sportartikelsegment und dem Brillenkonzern EssilorLuxottica.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Richemont-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 10:42 Uhr 0.2 Prozent im Plus bei 169.55 CHF. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 29.76 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54’708 Stück gehandelt. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 1.1 Prozent nach oben. Am 13.11.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2027 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT



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