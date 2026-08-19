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20.08.2026 11:29:25

Richemont Outperform

Richemont
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 240 Franken auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca wertete am Donnerstag aktuelle Schweizer Uhr-Exportdaten aus. Dabei hätten schwungvolle US-Ausfuhren die China-Schwäche aufgefangen. Allerdings bestünden in der Luxus-Branche weiterhin konjunkturelle Risiken. Höhere Ölpreise, Inflationsdruck und die Gefahr neuer Zollstörungen könnten einer nur langsame und schleppende Erholung nach wie vor gefährden./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:53 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
240.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
184.05 CHF 		Abst. Kursziel*:
30.40%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
183.90 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
30.50%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
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