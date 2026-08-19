Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 240 Franken auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca wertete am Donnerstag aktuelle Schweizer Uhr-Exportdaten aus. Dabei hätten schwungvolle US-Ausfuhren die China-Schwäche aufgefangen. Allerdings bestünden in der Luxus-Branche weiterhin konjunkturelle Risiken. Höhere Ölpreise, Inflationsdruck und die Gefahr neuer Zollstörungen könnten einer nur langsame und schleppende Erholung nach wie vor gefährden./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:53 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Outperform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
240.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
184.05 CHF
|
Abst. Kursziel*:
30.40%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
183.90 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.50%
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Aufschläge in Zürich: SMI letztendlich freundlich (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Börse Zürich: Börsianer lassen SMI am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Richemont Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Richemont (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|11:29
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:29
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:29
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|184.15
|-0.70%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:44
|
UBS AG
BBVA Neutral
|11:43
|
UBS AG
Santander Buy
|11:30
|
Bernstein Research
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|11:29
|
Bernstein Research
Hermès Outperform
|11:29
|
Bernstein Research
Richemont Outperform
|11:25
|
Jefferies & Company Inc.
Rio Tinto Hold
|11:11
|
Bernstein Research
Fraport Market-Perform