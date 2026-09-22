Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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22.09.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Dienstagmittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Richemont. Das Papier von Richemont konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 172,85 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,2 Prozent auf 172,85 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'997 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Richemont-Aktie bis auf 172,95 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,95 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 133'333 Stück.
Am 11.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 16,98 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Richemont-Aktie 35,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,35 EUR.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 05.11.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,46 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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