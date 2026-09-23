Börse Zürich in Grün: SLI zum Start in der Gewinnzone

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.29 Prozent fester bei 2’260.13 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2’260.71 Zählern und damit 0.311 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2’253.70 Punkte).

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2’263.35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’259.38 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1.26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 2’310.30 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 2’231.24 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2025, den Wert von 1’990.67 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.07 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2’352.31 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Zählern.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 1.70 Prozent auf 87.42 CHF), VAT (+ 1.70 Prozent auf 670.80 CHF), Galderma (+ 0.85 Prozent auf 165.20 CHF), Richemont (+ 0.82 Prozent auf 171.15 CHF) und Holcim (+ 0.79 Prozent auf 68.56 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil UBS (-0.64 Prozent auf 40.07 CHF), Swisscom (-0.61 Prozent auf 647.00 CHF), Kühne + Nagel International (-0.61 Prozent auf 229.80 CHF), Helvetia Baloise (-0.55 Prozent auf 218.40 CHF) und Julius Bär (-0.33 Prozent auf 71.48 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 638’624 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 309.129 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.16 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.34 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch