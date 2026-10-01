Richemont Aktie News: Richemont verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,9 Prozent auf 173,85 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'667 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Richemont-Aktie ging bis auf 173,25 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 177,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 354'902 Richemont-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Richemont-Aktie somit 14,02 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF ab. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 36,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Richemont-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,35 EUR belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 13.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.11.2027 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 7,45 EUR je Richemont-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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