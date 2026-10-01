Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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01.10.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Richemont
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 173,95 CHF ab.
Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,9 Prozent auf 173,95 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'656 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Richemont-Aktie bei 173,35 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 177,00 CHF. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 195'487 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,20 CHF) erklomm das Papier am 11.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (127,20 CHF). Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 26,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,35 EUR je Richemont-Aktie.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 13.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Richemont-Aktie in Höhe von 7,45 EUR im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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