Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.10.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Richemont gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Richemont-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 175,25 CHF nach.
Um 09:28 Uhr fiel die Richemont-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 175,25 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'718 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Richemont-Aktie bei 174,90 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 177,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26'952 Richemont-Aktien.
Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 15,38 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,42 Prozent würde die Richemont-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,35 EUR.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 13.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,45 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie
Richemont-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Richemont-Aktie mit Overweight
Richemont-Aktie springt an: Neue Führungskraft für die Edelmarke Delvaux
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Richemont
|
17:58
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
16:29
|Richemont Aktie News: Richemont verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|Richemont Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Richemont (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|29.09.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.