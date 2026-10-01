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SIX-Handel im Blick 01.10.2026 15:58:17

Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich schwächer

Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich schwächer

Der SLI notiert heute im Minus.

Swiss Re
138.06 CHF -0.72%
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Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0.71 Prozent leichter bei 2’215.00 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.695 Prozent auf 2’215.33 Punkte an der Kurstafel, nach 2’230.83 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2’227.01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’199.02 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 1.88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, stand der SLI bei 2’294.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, stand der SLI noch bei 2’267.21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, notierte der SLI bei 2’000.34 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2.98 Prozent. Bei 2’352.31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1’915.56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 2.39 Prozent auf 86.44 CHF), Straumann (+ 1.05 Prozent auf 92.50 CHF), VAT (+ 0.79 Prozent auf 686.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.60 Prozent auf 79.90 CHF) und Partners Group (+ 0.50 Prozent auf 605.20 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Richemont (-3.10 Prozent auf 173.55 CHF), Holcim (-2.43 Prozent auf 65.00 CHF), Julius Bär (-2.05 Prozent auf 72.76 CHF), Sika (-1.85 Prozent auf 180.60 CHF) und Lindt (-1.79 Prozent auf 7’695.00 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2’359’096 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 293.432 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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