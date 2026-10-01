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Index im Fokus 01.10.2026 12:26:53

Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI am Mittag

Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI am Mittag

Der SLI verliert derzeit an Wert.

ABB
80.05 CHF 0.28%
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Um 12:09 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 1.09 Prozent auf 2’206.59 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2’215.33 Zählern und damit 0.695 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2’230.83 Punkte).

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2’216.61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’199.02 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2.25 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, notierte der SLI bei 2’294.26 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 2’267.21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, lag der SLI bei 2’000.34 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.59 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 0.82 Prozent auf 686.40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.63 Prozent auf 79.92 CHF), Logitech (+ 0.57 Prozent auf 84.90 CHF), Straumann (+ 0.26 Prozent auf 91.78 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.14 Prozent auf 220.00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Richemont (-2.96 Prozent auf 173.80 CHF), UBS (-2.08 Prozent auf 39.45 CHF), Julius Bär (-2.05 Prozent auf 72.76 CHF), Lindt (-2.04 Prozent auf 7’675.00 CHF) und Sandoz (-1.89 Prozent auf 69.52 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’603’720 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 293.432 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4449 21.12.2029 160235957
Long 12.2554 18.12.2026 160676338
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Typ Hebel Verfall Valor
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Short 265.5334 20.11.2026 160676691
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1125 11.77 156215699
Long 11.8896 6.04 158828042
Long 24.8938 1.52 161113575
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 9.4833 7.67 157689040
Short 13.7345 4.51 161114140
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -55.26 134029532
Long 8 -12.76 152739230
Long 12 -8.61 152989418
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

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● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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