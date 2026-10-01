Richemont-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Im September 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Richemont-Aktie vorgenommen.

4 Experten raten die Richemont-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Richemont mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 221,00 CHF. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 41,90 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Richemont-Aktie von 179,10 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 235,00 CHF 31,21 29.09.2026 Bernstein Research 240,00 CHF 34,00 25.09.2026 RBC Capital Markets 220,00 CHF 22,84 22.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 170,00 CHF -5,08 18.09.2026 UBS AG - - 18.09.2026 Bernstein Research 240,00 CHF 34,00 17.09.2026 RBC Capital Markets - - 09.09.2026

Redaktion finanzen.ch