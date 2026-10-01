Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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01.10.2026 10:00:39
Richemont-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Im vergangenen Monat haben Experten die Richemont-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
Im September 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Richemont-Aktie vorgenommen.
4 Experten raten die Richemont-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Richemont mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 221,00 CHF. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 41,90 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Richemont-Aktie von 179,10 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|235,00 CHF
|31,21
|29.09.2026
|Bernstein Research
|240,00 CHF
|34,00
|25.09.2026
|RBC Capital Markets
|220,00 CHF
|22,84
|22.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|170,00 CHF
|-5,08
|18.09.2026
|UBS AG
|-
|-
|18.09.2026
|Bernstein Research
|240,00 CHF
|34,00
|17.09.2026
|RBC Capital Markets
|-
|-
|09.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Bernstein Research
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|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Richemont Hold
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