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16.09.2026 15:58:16
Freundlicher Handel: SLI mit positivem Vorzeichen
Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.
Um 15:41 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0.22 Prozent stärker bei 2’216.72 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.088 Prozent leichter bei 2’209.80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2’211.75 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2’222.01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2’209.50 Punkten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 0.399 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der SLI auf 2’318.31 Punkte taxiert. Der SLI wies vor drei Monaten, am 16.06.2026, einen Wert von 2’203.07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der SLI einen Wert von 1’984.46 Punkten auf.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.06 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 3.58 Prozent auf 589.60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.72 Prozent auf 78.00 CHF), Sonova (+ 1.31 Prozent auf 231.20 CHF), Novartis (+ 1.25 Prozent auf 115.26 CHF) und Sika (+ 1.11 Prozent auf 181.75 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Straumann (-1.38 Prozent auf 94.64 CHF), UBS (-0.91 Prozent auf 41.48 CHF), Swiss Re (-0.75 Prozent auf 138.95 CHF), Richemont (-0.74 Prozent auf 168.60 CHF) und Galderma (-0.59 Prozent auf 152.40 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2’331’423 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 304.271 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 7.30 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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