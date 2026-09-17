Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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17.09.2026 14:28:44
Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Richemont-Aktie
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Richemont-Aktie durch Bernstein Research liegen vor.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Franken belassen. Analyst Luca Solca wertete am Donnerstag die Exportzahlen für Schweizer Uhren und die Implikationen für europäische Luxuswerte aus. Er hält die schrittweise Nachfrageerholung für intakt. Insgesamt bleibt Richemont sein Branchenfavorit.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Richemont-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von Richemont legte um 14:12 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0.7 Prozent auf 171.95 CHF. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 39.58 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 171’440 Richemont-Aktien gehandelt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 2.5 Prozent aufwärts. Die Ergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 10:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 10:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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