Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Richemont-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Franken belassen. Analyst Luca Solca wertete am Donnerstag die Exportzahlen für Schweizer Uhren und die Implikationen für europäische Luxuswerte aus. Er hält die schrittweise Nachfrageerholung für intakt. Insgesamt bleibt Richemont sein Branchenfavorit.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Richemont-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Richemont legte um 14:12 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0.7 Prozent auf 171.95 CHF. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 39.58 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 171’440 Richemont-Aktien gehandelt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 2.5 Prozent aufwärts. Die Ergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 10:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 10:15 / UTC



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