Aufschläge in Zürich: Das macht der SMI aktuell

Um 12:08 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.36 Prozent stärker bei 13’858.00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.592 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0.079 Prozent schwächer bei 13’797.98 Punkten, nach 13’808.87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 13’858.41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13’795.86 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 0.195 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 14’390.67 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Stand von 13’761.53 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12’018.66 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 4.61 Prozent zu Buche. Bei 14’669.51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.59 Prozent auf 77.90 CHF), Sika (+ 1.17 Prozent auf 181.85 CHF), Novartis (+ 1.11) Prozent auf 115.10 CHF), Roche (+ 0.55 Prozent auf 362.60 CHF) und Lonza (+ 0.52 Prozent auf 540.00 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Kühne + Nagel International (-1.19 Prozent auf 215.60 CHF), Alcon (-1.05 Prozent auf 54.60 CHF), Richemont (-0.88 Prozent auf 168.35 CHF), Logitech (-0.87 Prozent auf 81.76 CHF) und Swiss Re (-0.43 Prozent auf 139.40 CHF).

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’314’948 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 304.271 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.29 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.30 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch